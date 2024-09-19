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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1797 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1797
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Кёнигсберг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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