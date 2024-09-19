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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1797 года A "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1797 года A "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 3 гроша 1797 года A "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1797
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1797 года "Южная Пруссия" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Stare Monety за 1200 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2018.

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Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе Janas - March 23, 2019
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе Janas - March 23, 2019
Продавец Janas
Дата 23 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 3 гроша 1797 A "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность VF
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Для продажи 3 гроша 1797 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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