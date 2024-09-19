3 гроша 1797 года A "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1797 года "Южная Пруссия" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Stare Monety за 1200 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2018.

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