Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1797 года A "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1797
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1797 года "Южная Пруссия" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Stare Monety за 1200 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2018.
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность F
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность F
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Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
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Где продать?
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