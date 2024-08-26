Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1817 года A "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1817
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1817 года "Великое княжество Познанское" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1942 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 5500 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2021.
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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