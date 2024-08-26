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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1817 года A "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1817 года A "Великое княжество Познанское" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 3 гроша 1817 года A "Великое княжество Познанское" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1817 года "Великое княжество Познанское" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1942 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 5500 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2021.

Сохранность
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Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numis Poland - February 24, 2021
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numis Poland - February 24, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 24 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша 3 гроша 1817 A "Великое княжество Познанское" на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

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