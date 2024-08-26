3 гроша 1817 года A "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1817 года "Великое княжество Познанское" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1942 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 5500 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2021.

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