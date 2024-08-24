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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1797 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1797 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1797 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1797
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Вроцлав
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1797 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность VF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1797 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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