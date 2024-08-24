Полугрош (1/2 гроша) 1797 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1797 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

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