1 грош 1798 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1798 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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