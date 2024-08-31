Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1798 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1798
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Кёнигсберг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1798 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
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- MARCINIAK (2)
- Rzeszowski DA (1)
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- WDA - MiM (4)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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