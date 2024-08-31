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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1798 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1798 года E "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 1 грош 1798 года E "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1798
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Кёнигсберг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1798 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
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  • MARCINIAK (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WDA - MiM (4)
Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность F
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
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Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 1 грош 1798 E "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1798 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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