Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1797 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Фотография: Dom Aukcyjny Tempus
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1797
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Вроцлав
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1797 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3200 PLN. Торги состоялись 13 апреля 2019.
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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