3 гроша 1797 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1797 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3200 PLN. Торги состоялись 13 апреля 2019.

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