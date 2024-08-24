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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1797 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1797 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 3 гроша 1797 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: Dom Aukcyjny Tempus

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1797
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Вроцлав
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1797 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3200 PLN. Торги состоялись 13 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 3 гроша 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1797 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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