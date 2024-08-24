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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1797 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1797 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 1 грош 1797 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1797
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Вроцлав
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1797 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе WDA - MiM за 6800 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 1 грош 1797 B "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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