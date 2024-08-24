Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1797 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1797
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Вроцлав
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1797 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе WDA - MiM за 6800 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
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Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
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Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
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Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
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Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
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Цена
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