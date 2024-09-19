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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1817 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1817 года IB "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1817 года IB "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,084,499

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1817 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе Stary Sklep за 5400 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Александр - November 22, 2023
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Александр - January 14, 2023
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF35
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 2 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1817 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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