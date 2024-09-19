2 злотых 1817 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1817 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе Stary Sklep за 5400 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

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