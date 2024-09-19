Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1817 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,09 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 1,084,499
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 2 злотых
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1817 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе Stary Sklep за 5400 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
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Дата 22 апреля 2024
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Дата 15 марта 2024
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
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Дата 8 февраля 2023
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Сохранность F
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Дата 9 июня 2022
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