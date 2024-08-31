Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1817 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1817 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3135 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6500 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
1185 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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