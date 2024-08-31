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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1817 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1817 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1817 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1817 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3135 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6500 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (1)
  • WCN (5)
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
1185 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1817 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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