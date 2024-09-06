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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1817 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1817 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1817 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 842,613

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1817 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе WDA - MiM за 10000 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
2605 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
2725 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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