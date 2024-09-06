Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1817 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 842,613
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1817 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе WDA - MiM за 10000 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- WDA - MiM (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
2605 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
2725 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Где продать?
Для продажи 3 гроша 1817 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск