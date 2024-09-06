3 гроша 1817 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1817 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе WDA - MiM за 10000 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

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