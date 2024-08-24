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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1817 года IB. Длинный хвост (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Длинный хвост

Аверс монеты - 5 злотых 1817 года IB Длинный хвост - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 злотых 1817 года IB Длинный хвост - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,59 гр
  • Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1817 года со знаком IB. Длинный хвост. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6300 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность F
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Александр - July 5, 2023
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35 ННР
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность F
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Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 злотых 1817 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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