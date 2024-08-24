Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1817 года IB. Длинный хвост (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Длинный хвост
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,59 гр
- Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 злотых
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1817 года со знаком IB. Длинный хвост. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6300 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность F
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность F
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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