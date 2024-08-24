5 злотых 1817 года IB. Длинный хвост (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1817 года со знаком IB. Длинный хвост. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6300 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

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