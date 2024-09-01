50 злотых 1817 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1817 года "Большая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5546 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 12000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (2) AU (16) XF (39) VF (9) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (5) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (7) Сервис NGC (7) ННР (5) PCGS (6)

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