Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1817 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 9,81 гр
- Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 17,194
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 50 злотых
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1817 года "Большая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5546 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 12000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
7537 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
8146 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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