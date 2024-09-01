Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1817 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 50 злотых 1817 года IB "Большая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 50 злотых 1817 года IB "Большая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 9,81 гр
  • Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 17,194

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1817 года "Большая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5546 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 12000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • BAC (1)
  • GGN (1)
  • Goldberg (3)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (3)
  • Heritage Eur (1)
  • Künker (4)
  • MARCINIAK (1)
  • MDC Monaco (2)
  • Morton & Eden (1)
  • Münzenonline (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (1)
  • PDA & PGN (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rare Coins (2)
  • RedSquare (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (4)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Warin Global Investments (2)
  • WCN (16)
  • Александр (4)
  • Империя (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
7537 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
8146 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Александр - June 10, 2020
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Александр - March 20, 2020
Польша 50 злотых 1817 IB "Большая голова" на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 50 злотых 1817 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1817 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 50 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск