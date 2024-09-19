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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1817 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1817 года IB "Длинный хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1817 года IB "Длинный хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,091,936

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1817 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 923 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1817 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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