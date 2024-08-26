3 гроша 1817 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1817 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (2) AU (3) XF (10) VF (23) F (1) VG (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU55 (2) AU53 (1) XF45 (1) VF35 (1)

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