Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1817 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 842,613
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1817 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rare Coins (6)
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- WCN (6)
- WDA - MiM (5)
- Wójcicki (2)
- Имперская монета (2)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VG
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
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Где продать?
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