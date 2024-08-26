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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1817 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1817 года IB "Длинный хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1817 года IB "Длинный хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 842,613

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1817 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (3)
  • GGN (2)
  • Künker (1)
  • Numimarket (2)
  • Rare Coins (6)
  • Rzeszowski DA (5)
  • SINCONA (1)
  • Stare Monety (6)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (2)
  • Имперская монета (2)
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
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Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VG
Цена
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Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 3 гроша 1817 IB "Длинный хвост" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1817 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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