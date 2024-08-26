5 злотых 1834 года IP (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1834 года со знаком IP. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 190000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

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