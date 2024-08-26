Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1834 года IP (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 злотых 1834 года IP - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 злотых 1834 года IP - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,59 гр
  • Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1834 года со знаком IP. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 190000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • AURORA (5)
  • Busso Peus (1)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • GGN (3)
  • Grün (1)
  • Heritage (2)
  • Höhn (2)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (9)
  • Niemczyk (12)
  • Numimarket (5)
  • Numis Poland (2)
  • Numisbalt (4)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
  • WCN (17)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (7)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (2)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1275 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Stack's - January 18, 2024
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Знак - November 24, 2023
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Польша 5 злотых 1834 IP на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1834 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 5 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск