5 злотых 1834 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1834 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность XF (8) VF (7) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) XF45 (2) Сервис NGC (2)