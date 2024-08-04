Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1834 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 злотых 1834 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 злотых 1834 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,59 гр
  • Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 414,069

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1834 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • Heritage (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rzeszowski DA (5)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (2)
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
410 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Heritage - January 4, 2010
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1834 KG на аукционе GGN - October 21, 2000
Продавец GGN
Дата 21 октября 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1834 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 5 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск