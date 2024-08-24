5 злотых 1829 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1829 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 8500 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2018.

Сохранность UNC (14) AU (18) XF (87) VF (146) F (15) VG (3) Нет оценки (35) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (1) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (4) XF40 (5) VF35 (1) VF30 (3) VF25 (4) VF20 (3) F15 (1) VG8 (1) DETAILS (4) Сервис NGC (11) PCGS (4) PCG (1) ANACS (1) ICG (1)

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