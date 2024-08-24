Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1829 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,59 гр
- Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 1,234,453
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 злотых
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (319)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1829 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 8500 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2018.
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