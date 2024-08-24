Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1829 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 злотых 1829 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 злотых 1829 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,59 гр
  • Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 1,234,453

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (319)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1829 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 8500 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (2)
  • Cieszyńskie CN (4)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (11)
  • COINSTORE (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Gärtner (2)
  • GGN (11)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (6)
  • Grün (1)
  • Heritage (6)
  • Heritage Eur (2)
  • iNumis (1)
  • Janas (1)
  • Katz (10)
  • Künker (10)
  • MARCINIAK (18)
  • Monety i Medale (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Niemczyk (35)
  • Numedux (4)
  • Numimarket (18)
  • Numis.be (1)
  • Numisbalt (20)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Rare Coins (7)
  • Rauch (5)
  • Rimon Auctions (1)
  • Russiancoin (3)
  • Rzeszowski DA (21)
  • SINCONA (4)
  • Stack's (2)
  • Stare Monety (6)
  • WAG (4)
  • WCN (47)
  • WDA - MiM (10)
  • Westfälische (4)
  • Wójcicki (4)
  • Александр (9)
  • Знак (1)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (12)
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Знак - July 12, 2024
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Александр - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1829 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 5 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск