5 злотых 1832 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1832 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе WDA - MiM за 27000 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

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