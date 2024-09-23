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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1832 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 злотых 1832 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 злотых 1832 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,59 гр
  • Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 639,815

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (163)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1832 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе WDA - MiM за 27000 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 5 злотых 1832 KG на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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