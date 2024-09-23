Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1832 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,59 гр
- Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 639,815
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 злотых
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (163)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1832 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе WDA - MiM за 27000 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VG
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
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Дата 1 октября 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
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