Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1833 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 41,374
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1833 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7500 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.
Сохранность
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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