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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1833 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 злотый 1833 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1833 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 41,374

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1833 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7500 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
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  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1 злотый 1833 KG на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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