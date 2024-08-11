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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1833 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1833 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1833 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 654,503

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1833 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Знак - November 24, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Stack's - September 14, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1833 НГ на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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