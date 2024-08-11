Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 копеек - 1 злотый 1833 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 3,11 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 654,503
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 15 копеек - 1 злотый
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1833 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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