15 копеек - 1 злотый 1833 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1833 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

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