3 гроша 1833 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1833 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9900 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

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