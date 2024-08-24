Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1833 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,9 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 514,793
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1833 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9900 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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