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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1833 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1833 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1833 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 514,793

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1833 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9900 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность F
Цена
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность F
Цена
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Holmasto - October 9, 2021
Продавец Holmasto
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Александр - July 15, 2020
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF25
Цена
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Империя - June 15, 2019
Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1833 KG на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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