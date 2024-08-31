Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1833 года KG. Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 грошей
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1833 года со знаком KG. Новодел. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3070 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 145 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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