10 грошей 1833 года KG. Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1833 года со знаком KG. Новодел. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3070 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 145 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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