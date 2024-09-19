3/4 рубля - 5 злотых 1833 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1833 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1593 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 45000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

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