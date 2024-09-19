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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1833 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1833 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1833 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 358,380

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1833 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1593 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 45000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1833 НГ на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Где продать?

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