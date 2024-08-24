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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1833 года KG. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1833 года KG Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1833 года KG Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1833 года со знаком KG. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8800 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (1)
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  • Numimarket (1)
  • WCN (1)
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1240 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
2275 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность UNC
Цена
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