Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1833 года KG. Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1833 года со знаком KG. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8800 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1240 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
2275 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Где продать?
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