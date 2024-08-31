Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1833 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1833 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1833 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 374,760

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1833 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5550 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 550 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Numimarket (1)
  • Rare Coins (2)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
  • Империя (1)
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1833 KG на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1833 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск