Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1833 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 374,760
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1833 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5550 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 550 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
Сохранность
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- Империя (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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