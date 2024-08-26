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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 злотых 1829 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 25 злотых 1829 года FH - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 25 злотых 1829 года FH - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,91 гр
  • Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
  • Диаметр 18,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 25 злотых
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1829 года со знаком FH. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52077 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21850 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9483 $
Цена в валюте аукциона 38000 PLN
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
8123 $
Цена в валюте аукциона 35000 PLN
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе V. GADOURY - November 16, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
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Польша 25 злотых 1829 FH на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 злотых 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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