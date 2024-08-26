Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 злотых 1829 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,91 гр
- Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
- Диаметр 18,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,500
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 25 злотых
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1829 года со знаком FH. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52077 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21850 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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