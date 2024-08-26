25 злотых 1829 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1829 года со знаком FH. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52077 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21850 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

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