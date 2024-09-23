25 злотых 1832 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1832 года со знаком KG. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24868 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43125 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

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