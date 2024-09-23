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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 злотых 1832 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 25 злотых 1832 года KG - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 25 злотых 1832 года KG - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,91 гр
  • Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
  • Диаметр 18,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 152

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 25 злотых
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1832 года со знаком KG. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24868 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43125 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
33581 $
Цена в валюте аукциона 150000 PLN
Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
23130 $
Цена в валюте аукциона 90000 PLN
Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS63 PL
Цена
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Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62
Цена
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Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Александр - March 23, 2012
Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU50
Цена
******
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Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Heritage - January 3, 2012
Польша 25 злотых 1832 KG на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 злотых 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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