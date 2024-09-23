Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 злотых 1832 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,91 гр
- Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
- Диаметр 18,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 152
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 25 злотых
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1832 года со знаком KG. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24868 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43125 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
33581 $
Цена в валюте аукциона 150000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
23130 $
Цена в валюте аукциона 90000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS63 PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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