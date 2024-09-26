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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1823 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1823 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1823 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 445,891

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1823 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе WDA - MiM за 10500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность F
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 2 злотых 1823 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1823 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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