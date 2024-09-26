Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1823 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,09 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 445,891
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 2 злотых
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1823 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе WDA - MiM за 10500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
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Дата 11 апреля 2024
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