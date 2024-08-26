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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1829 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 злотый 1829 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1829 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 124,045

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1829 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (1)
  • WCN (5)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
  • Русское Наследие (2)
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G6
Цена
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Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS60
Цена
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Bereska - January 18, 2020
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Bereska - January 18, 2020
Продавец Bereska
Дата 18 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша 1 злотый 1829 FH на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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