1 злотый 1829 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1829 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность UNC (1) XF (10) VF (5) F (1) G (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS60 (1) G6 (1)