Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1829 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 124,045
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1829 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G6
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bereska
Дата 18 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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