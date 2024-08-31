Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1832 года KG. Большая голова (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Большая голова
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 727,205
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1832 года со знаком KG. Большая голова. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6905 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность F
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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