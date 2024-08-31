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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1832 года KG. Большая голова (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Большая голова

Аверс монеты - 1 злотый 1832 года KG Большая голова - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1832 года KG Большая голова - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 727,205

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1832 года со знаком KG. Большая голова. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6905 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Империя - December 24, 2021
Продавец Империя
Дата 24 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Tosunidis Coin House - May 27, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 мая 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе AURORA - October 23, 2018
Продавец AURORA
Дата 23 октября 2018
Сохранность F
Цена
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе AURORA - December 5, 2017
Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность F
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 5 сентября 2017
Сохранность XF40
Цена
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Heritage - April 10, 2017
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Heritage - January 18, 2017
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Александр - December 14, 2013
Польша 1 злотый 1832 KG на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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