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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1834 года IP (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 злотый 1834 года IP - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1834 года IP - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 201,108

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1834 года со знаком IP. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
756 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Знак - November 24, 2023
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность F
Цена
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Александр - May 5, 2021
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность F15
Цена
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Александр - April 7, 2021
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность F15
Цена
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша 1 злотый 1834 IP на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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