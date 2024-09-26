1 злотый 1834 года IP (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1834 года со знаком IP. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность UNC (6) AU (2) XF (13) VF (12) F (10) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU55 (1) VF35 (2) F15 (2) Сервис PCGS (2) NGC (2)

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