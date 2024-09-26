Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1834 года IP (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 201,108
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1834 года со знаком IP. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность F
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность F
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Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность F
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность F15
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность AU
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Где продать?
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