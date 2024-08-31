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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1827 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 злотый 1827 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1827 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC NaN

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1827 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3032 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Знак - March 10, 2023
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Holmasto - March 6, 2021
Продавец Holmasto
Дата 6 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Александр - March 10, 2021
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
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Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша 1 злотый 1827 IB на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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