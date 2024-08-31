Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1827 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC NaN
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1827 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3032 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 31 января 2023
Сохранность F
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Дата 25 ноября 2022
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Дата 13 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Дата 27 сентября 2022
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Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
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Дата 28 ноября 2021
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Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU50
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Дата 10 марта 2021
Сохранность XF40
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