Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1832 года KG. Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
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Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1832 года со знаком KG. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе
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