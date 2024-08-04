Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1832 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,558,658
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1832 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
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- Wójcicki (1)
- Wu-eL (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3501 RUB
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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