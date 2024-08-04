1 грош 1832 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1832 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

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