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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1832 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1832 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1832 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,558,658

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1832 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (5)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (3)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
  • Имперская монета (1)
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3501 RUB
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1832 KG на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1832 KG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1832 KG на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1832 KG на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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