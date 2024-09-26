Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1832 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1832 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1832 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 30,450

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1832 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1631 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 3 гроша 1832 FH на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 3 гроша 1832 FH на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
752 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 3 гроша 1832 FH на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1832 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 3 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск