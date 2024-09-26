Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1832 года FH (Польша, Царство Польское)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1832 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1631 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
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