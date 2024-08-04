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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1832 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1832 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1832 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 30,450

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1832 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Rare Coins (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
Польша 3 гроша 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1832 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VG
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 3 гроша 1832 KG на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 3 гроша 1832 KG на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1832 KG на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 3 гроша 1832 KG на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1832 KG на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 3 гроша 1832 KG на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1832 KG на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1832 KG на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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