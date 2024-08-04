Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1832 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,9 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 30,450
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1832 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.
Сохранность
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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