Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1832 года KG. Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 грошей
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1832 года со знаком KG. Новодел. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1900000 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2870 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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