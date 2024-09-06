10 грошей 1832 года KG. Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1832 года со знаком KG. Новодел. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1900000 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2018.

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