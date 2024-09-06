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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1832 года KG. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 грошей 1832 года KG Новодел - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1832 года KG Новодел - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1832 года со знаком KG. Новодел. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1900000 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2018.

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Польша 10 грошей 1832 KG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 грошей 1832 KG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2870 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Польша 10 грошей 1832 KG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 10 грошей 1832 KG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
2937 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша 10 грошей 1832 KG на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Польша 10 грошей 1832 KG на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 грошей 1832 KG на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 10 грошей 1832 KG на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 грошей 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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