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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1834 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1834 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1834 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 41,554

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1834 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 958 проданному на аукционе Stary Sklep за 6700 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
1663 $
Цена в валюте аукциона 6700 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 1650 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Александр - November 4, 2020
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF20
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Александр - August 26, 2020
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF20
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Александр - June 10, 2020
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF20
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе AURORA - January 28, 2019
Продавец AURORA
Дата 28 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Александр - April 18, 2018
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Александр - April 18, 2018
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность VF35
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 MW на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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