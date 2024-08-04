Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 копеек - 1 злотый 1834 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 3,11 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 41,554
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 15 копеек - 1 злотый
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1834 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 958 проданному на аукционе Stary Sklep за 6700 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
1663 $
Цена в валюте аукциона 6700 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 1650 PLN
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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