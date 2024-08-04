15 копеек - 1 злотый 1834 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1834 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 958 проданному на аукционе Stary Sklep за 6700 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

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