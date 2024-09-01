15 копеек - 1 злотый 1836 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1836 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3300 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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