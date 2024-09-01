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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1836 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1836 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1836 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 3,330,780

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (168) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1836 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3300 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Знак - April 26, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 MW на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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