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Польша
1836
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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1836
Монеты Польши 1836 года
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Медь
Памятные
Золотые монеты
3 рубля - 20 злотых 1836 MW
Средняя цена
18000 $
Продажи
0
13
3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
81
Серебряные монеты
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ
Средняя цена
390 $
Продажи
0
337
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW
Средняя цена
410 $
Продажи
0
517
3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ
Узкий хвост
Средняя цена
230 $
Продажи
0
21
3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ
Широкий хвост
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
5
3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW
Средняя цена
110 $
Продажи
0
203
30 копеек - 2 злотых 1836 MW
Средняя цена
130 $
Продажи
0
234
15 копеек - 1 злотый 1836 НГ
Средняя цена
160 $
Продажи
0
73
15 копеек - 1 злотый 1836 MW
Средняя цена
90 $
Продажи
0
168
10 грошей 1836 MW
Средняя цена
60 $
Продажи
0
61
5 грошей 1836 MW
Средняя цена
530 $
Продажи
0
12
Медные монеты
3 гроша 1836 MW Хвост прямой
Средняя цена
290 $
Продажи
0
17
3 гроша 1836 MW Хвост веером
Новодел
Средняя цена
890 $
Продажи
0
14
1 грош 1836 MW
Средняя цена
290 $
Продажи
0
41
1 грош 1836 MW
Новодел
Средняя цена
890 $
Продажи
0
3
Памятные монеты
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ Семейный
Средняя цена
220000 $
Продажи
0
13
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. Семейный
Средняя цена
54000 $
Продажи
0
59
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. Семейный
Новодел
Средняя цена
45000 $
Продажи
0
38
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Семейный
Без подписи медальера. Новодел
Средняя цена
250000 $
Продажи
0
4
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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