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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1836 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1836 MW
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 81

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ
Средняя цена 390 $
Продажи
0 337
Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW
Средняя цена 410 $
Продажи
0 517
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ Узкий хвост
Средняя цена 230 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ Широкий хвост
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW
Средняя цена 110 $
Продажи
0 203
Аверс
Реверс
30 копеек - 2 злотых 1836 MW
Средняя цена 130 $
Продажи
0 234
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1836 НГ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1836 MW
Средняя цена 90 $
Продажи
0 168
Аверс
Реверс
10 грошей 1836 MW
Средняя цена 60 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
5 грошей 1836 MW
Средняя цена 530 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1836 MW Хвост прямой
Средняя цена 290 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
3 гроша 1836 MW Хвост веером Новодел
Средняя цена 890 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 грош 1836 MW
Средняя цена 290 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 грош 1836 MW Новодел
Средняя цена 890 $
Продажи
0 3

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ Семейный
Средняя цена 220000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. Семейный
Средняя цена 54000 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. Семейный Новодел
Средняя цена 45000 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Семейный Без подписи медальера. Новодел
Средняя цена 250000 $
Продажи
0 4
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