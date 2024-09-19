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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1836 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1836 года MW - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1836 года MW - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 302

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1836 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4080 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
19236 $
Цена в валюте аукциона 96000 PLN
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе iNumis - June 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
12137 $
Цена в валюте аукциона 10780 EUR
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе Heritage - January 14, 2015
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе Империя - October 4, 2013
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность AU
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе Heritage - September 21, 2008
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность XF
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 MW на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
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