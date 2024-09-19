3 рубля - 20 злотых 1836 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1836 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4080 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

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