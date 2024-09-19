Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 рубля - 20 злотых 1836 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,92 гр
- Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 302
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 рубля - 20 злотых
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1836 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4080 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
19236 $
Цена в валюте аукциона 96000 PLN
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
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