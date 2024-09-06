Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1836 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,736,261
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 10 грошей
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1836 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2980 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 875 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- COINSNET (2)
- Frühwald (1)
- GGN (1)
- Künker (1)
- MARCINIAK (6)
- Niemczyk (6)
- Numimarket (5)
- Numision (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Stare Monety (4)
- WCN (2)
- WDA - MiM (24)
- Wójcicki (3)
- Александр (2)
- Знак (1)
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 10 грошей 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск