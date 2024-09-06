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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1836 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 10 грошей 1836 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 10 грошей 1836 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,736,261

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1836 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2980 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 875 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Numision - May 21, 2023
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 10 грошей 1836 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

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