Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года П.У. "Семейный" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года П.У. "Семейный" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года П.У. "Семейный" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,11 гр
  • Чистого серебра (0,8682 oz) 27,0035 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 210

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (59) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный" со знаком П.У.. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Александр за 175000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess & Bank Leu (1)
  • Auction World (1)
  • AURORA (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • CNG (1)
  • Dorotheum (1)
  • GINZA (1)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Heritage (2)
  • Katz (2)
  • Künker (7)
  • MS67 (1)
  • Niemczyk (2)
  • Palombo (1)
  • Rare Coins (7)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (4)
  • Stack's (4)
  • UBS (1)
  • Александр (8)
  • Империя (4)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 254 EUR
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
156000 $
Цена в валюте аукциона 156000 USD
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS61 PL
Цена
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе GINZA - November 20, 2021
Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Dorotheum - May 28, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе MS67 - October 14, 2020
Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 "Семейный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1836 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 1/2 рубля - 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск