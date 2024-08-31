Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года П.У. "Семейный" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,11 гр
- Чистого серебра (0,8682 oz) 27,0035 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 210
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (59) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный" со знаком П.У.. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Александр за 175000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess & Bank Leu (1)
- Auction World (1)
- AURORA (1)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- CNG (1)
- Dorotheum (1)
- GINZA (1)
- Gorny & Mosch (4)
- Heritage (2)
- Katz (2)
- Künker (7)
- MS67 (1)
- Niemczyk (2)
- Palombo (1)
- Rare Coins (7)
- Rauch (1)
- SINCONA (4)
- Stack's (4)
- UBS (1)
- Александр (8)
- Империя (4)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
156000 $
Цена в валюте аукциона 156000 USD
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dorotheum
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 "Семейный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск