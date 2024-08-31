1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года П.У. "Семейный" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный" со знаком П.У.. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Александр за 175000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

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