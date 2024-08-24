Польша Период: 1506-2020 1506-2020
30 копеек - 2 злотых 1836 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 6,21 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 2,589,406
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 30 копеек - 2 злотых
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (234)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1836 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе Монеты и Медали за 155000 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
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Продавец Rare Coins
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Сохранность F
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Дата 17 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
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