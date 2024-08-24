30 копеек - 2 злотых 1836 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1836 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе Монеты и Медали за 155000 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

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