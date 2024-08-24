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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

30 копеек - 2 злотых 1836 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1836 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1836 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 6,21 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 2,589,406

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 30 копеек - 2 злотых
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (234)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1836 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе Монеты и Медали за 155000 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность F
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF40 GCN
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Знак - April 26, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1836 MW на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 30 копеек - 2 злотых 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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