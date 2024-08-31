Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1836 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 243,815
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1836 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33826 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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