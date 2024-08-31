Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1836 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1836 года MW "Хвост прямой" - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 гроша 1836 года MW "Хвост прямой" - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 243,815

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1836 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33826 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Numimarket (3)
  • Rare Coins (1)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (2)
  • Империя (2)
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе Империя - June 15, 2019
Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост прямой" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1836 "Хвост прямой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Российского правления Монеты Польши 1836 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 3 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск