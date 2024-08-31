3 гроша 1836 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1836 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33826 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.

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