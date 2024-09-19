Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный". Без подписи медальера. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Без подписи медальера. Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,11 гр
- Чистого серебра (0,8682 oz) 27,0035 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 210
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный". Без подписи медальера. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1625 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
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Продавец Numismática Leilões
Дата 11 августа 2020
Сохранность XF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Из коллекции Ирвинга Гудмана
Продавец Superior Galleries
Дата 11 февраля 1991
Сохранность XF
Цена
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