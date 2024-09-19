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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный". Без подписи медальера. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Без подписи медальера. Новодел

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный" Без подписи медальера Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный" Без подписи медальера Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,11 гр
  • Чистого серебра (0,8682 oz) 27,0035 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 210

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный". Без подписи медальера. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1625 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 "Семейный" на аукционе Numismática Leilões - August 11, 2020
Продавец Numismática Leilões
Дата 11 августа 2020
Сохранность XF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 "Семейный" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
499955 $
Цена в валюте аукциона 380000 EUR
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 "Семейный" на аукционе Superior Galleries - February 11, 1991
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 "Семейный" на аукционе Superior Galleries - February 11, 1991
Из коллекции Ирвинга Гудмана
Продавец Superior Galleries
Дата 11 февраля 1991
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 "Семейный" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 "Семейный" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 "Семейный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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