1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный". Без подписи медальера. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный". Без подписи медальера. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1625 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

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