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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 134,008

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (337) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1341 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 38000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
503 $
Цена в валюте аукциона 45502 RUB
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность VF35 CGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Katz - November 19, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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