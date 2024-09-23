Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 134,008
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (337) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1341 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 38000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
503 $
Цена в валюте аукциона 45502 RUB
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность VF35 CGC
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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