1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1341 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 38000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.

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