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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1836 года MW "Хвост веером". Новодел (Польша, Российское правление)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1836 года MW "Хвост веером" Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 гроша 1836 года MW "Хвост веером" Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1836 года "Хвост веером" со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе WDA - MiM за 13000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность
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Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 RB PL NGC
Цена
1509 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 RB PL NGC
Цена
2954 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
******
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Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе Александр - April 2, 2016
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS62 RB
Цена
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе Александр - March 27, 2015
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS62 RB
Цена
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 3 гроша 1836 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1836 "Хвост веером" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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