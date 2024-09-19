3 гроша 1836 года MW "Хвост веером". Новодел (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1836 года "Хвост веером" со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе WDA - MiM за 13000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность PROOF (1) UNC (11) AU (2) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (5) MS62 (2) RB (4) BN (5) PL (2) Сервис NGC (2) RNGA (5)