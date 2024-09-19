Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1836 года MW "Хвост веером". Новодел (Польша, Российское правление)
Разновидность: Новодел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1836 года "Хвост веером" со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе WDA - MiM за 13000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 RB PL NGC
Цена
1509 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 RB PL NGC
Цена
2954 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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