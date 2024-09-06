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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1836 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1836 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1836 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 1,196,026

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (203) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1836 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 731 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Знак - July 12, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Знак - April 26, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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