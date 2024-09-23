3/4 рубля - 5 злотых 1836 года НГ. Узкий хвост (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1836 года со знаком НГ. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе SINCONA AG за 950 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

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