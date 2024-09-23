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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1836 года НГ. Узкий хвост (Польша, Российское правление)

Разновидность: Узкий хвост

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1836 года НГ Узкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1836 года НГ Узкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 78,008

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1836 года со знаком НГ. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе SINCONA AG за 950 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (2)
  • WAG (1)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
547 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе La Galerie Numismatique - November 22, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность F
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе AURORA - October 24, 2016
Продавец AURORA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2016
Сохранность F
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе La Galerie Numismatique - December 18, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 18 декабря 2015
Сохранность F
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе La Galerie Numismatique - June 5, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 июня 2015
Сохранность F
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Heritage - June 1, 2007
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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