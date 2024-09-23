Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1836 года НГ. Узкий хвост (Польша, Российское правление)
Разновидность: Узкий хвост
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 78,008
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1836 года со знаком НГ. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе SINCONA AG за 950 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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